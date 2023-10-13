  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu

İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu

Güncelleme:

İstanbul Bakırköy'de TOGG marka araçları taşıyan TIR üst geçide takılınca 3 araçta hasar meydana geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yeni elektrikli Opel Corsa iddialı fiyatıyla Türkiye’de
Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi
Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü
İstanbul’da durak boks ringine döndü
İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı
2 ilde tefeci operasyonu... Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu
Cristiano Ronaldo, 99 kırbaç cezası alabilir
İstanbul trafiğinde bıçaklı kavga kamerada