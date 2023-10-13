Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu 13 Ekim 2023 Cuma Saat: 18:10 Güncelleme: 13 Ekim 2023 Cuma 18:10 İstanbul Bakırköy'de TOGG marka araçları taşıyan TIR üst geçide takılınca 3 araçta hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65295ddd1ac59d78515a6023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni elektrikli Opel Corsa iddialı fiyatıyla Türkiye’de Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü İstanbul’da durak boks ringine döndü İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı 2 ilde tefeci operasyonu... Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu Cristiano Ronaldo, 99 kırbaç cezası alabilir İstanbul trafiğinde bıçaklı kavga kamerada