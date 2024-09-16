Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada 16 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 12:17 Güncelleme: 16 Eylül 2024 Pazartesi 12:17 İstanbul Kartal'da cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitleri eli silahlı şahıslar tarafından levye ile kırılarak soyuldu. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e7f7904f54c9abb40cbe23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto İstanbul'da ağaç devrildi; faciadan dönüldü İstanbul'da düğün salonuna bombalı saldırı Türkiye'ye tatile gelen turist otelde ölü olarak bulundu İstanbul'un sabıkalı alt geçidi sular altında kaldı İşçi servisi, kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da pazartesi çilesi: Trafik durma noktasına geldi Hadise'den İstanbul konserinde ağlatan sürpriz