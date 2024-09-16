  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada

İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada

Güncelleme:

İstanbul Kartal'da cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitleri eli silahlı şahıslar tarafından levye ile kırılarak soyuldu. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi
Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi
Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto
Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto
İstanbul'da ağaç devrildi; faciadan dönüldü
İstanbul'da ağaç devrildi; faciadan dönüldü
İstanbul'da düğün salonuna bombalı saldırı
İstanbul'da düğün salonuna bombalı saldırı
Türkiye'ye tatile gelen turist otelde ölü olarak bulundu
Türkiye'ye tatile gelen turist otelde ölü olarak bulundu
İstanbul'un sabıkalı alt geçidi sular altında kaldı
İstanbul'un sabıkalı alt geçidi sular altında kaldı
İşçi servisi, kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İşçi servisi, kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da pazartesi çilesi: Trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da pazartesi çilesi: Trafik durma noktasına geldi
Hadise'den İstanbul konserinde ağlatan sürpriz
Hadise'den İstanbul konserinde ağlatan sürpriz