İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu kamerada

İstanbul Kartal'da cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitleri eli silahlı şahıslar tarafından levye ile kırılarak soyuldu. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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