Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca... İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca... 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 10:50 Pendik’te seyir halinde olduğu esnada arızalanan Lamborghini marka otomobili vatandaşlar iterek hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612ddf5afd2da66fe624c5f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor Bakan Özer'den yüz yüze eğitim için yeni açıklama İstanbul'da sahilde ortalık savaş alanına döndü Manisa'da orman yangını! Alevler geceyi böyle aydınlattı İmamoğlu: Ülkemizin sınırlarına sahip çıkacağız İBB’nin Zafer Bayramı kutlamalarında vals gösterisi Böylesi görülmedi: Taliban yayına böyle çıktı! Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi