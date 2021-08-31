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  4. İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca...

İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca...

Pendik’te seyir halinde olduğu esnada arızalanan Lamborghini marka otomobili vatandaşlar iterek hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan ilginç anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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