Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da minibüs alev topuna döndü İstanbul'da minibüs alev topuna döndü 19 Nisan 2022 Salı Saat: 14:10 İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde park halindeki servis minibüsü alev alev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625e98a3a21af66f157a5033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı! PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım İftar sonrası mahalleyi savaş alanına çevirdiler Sağır ve dilsiz dilenci yakalanınca bülbül kesildi Yunanistan sığınmacıları ölüme itti Sokak ortasında dehşet! bıçaklar, yumruklar havalarda uçuştu Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada