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İstanbul'da minibüs alev topuna döndü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde park halindeki servis minibüsü alev alev yandı.

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