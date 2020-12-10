SON DAKİKA
TASLAK METİN ORTAYA ÇIKTI! AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE ''YAPTIRIMLAR'' GELİYOR!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Aralık 2020 14:25

İstanbul'da minibüs dehşeti! Yolcuların canını hiçe sayıp kamyon kovaladı

Video Galeri
Yürüyen merdivenlerde organize yankesicilik kamerada!
Yürüyen merdivenlerde organize yankesicilik kamerada!
Video Galeri
AK Partili vekilden TBMM'de skandal sözler: ''Şeriat bizim hukukumuzdur!''
AK Partili vekilden TBMM'de skandal sözler: ''Şeriat bizim hukukumuzdur!''
Video Galeri
Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
Video Galeri
Nefes kesen takip polis hırsız kovalamacası kamerada
Nefes kesen takip polis hırsız kovalamacası kamerada
Video Galeri
MSB'den, Azerbaycan'a özel klip
MSB'den, Azerbaycan'a özel klip
Video Galeri
Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu tedaviyi SGK karşılıyor
Koronavirüs geçirenler dikkat! Bu tedaviyi SGK karşılıyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM