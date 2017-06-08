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  3. 08 Haziran 2017 18:45

İstanbulda minibüs eve daldı: Yaralılar var

İstanbul Sancaktepe’de sokak arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bir eve daldı.

Video Galeri
İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada
İstanbul'da kanlı soygun girişimi kamerada
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Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
Bağcılardaki silahlı banka soygunu kamerada
Video Galeri
Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi
Adanada termometreler 46 dereceyi gösterdi
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Doktor balıkların sırrı halen çözülemedi
Doktor balıkların sırrı halen çözülemedi
Video Galeri
Dolandırıcılar Esenyurt Meydanından yer satmış!
Dolandırıcılar Esenyurt Meydanından yer satmış!
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Katar Krizinin Şifresi: Statükonun Değişimle İmtihanı
Katar Krizinin Şifresi: Statükonun Değişimle İmtihanı