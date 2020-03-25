  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mart 2020 13:45

İstanbul'da minibüste korkunç görüntü

Corona virüsü salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilim insanları ve yetkililer, araya mesafe koyulması konusunda uyarılarda bulunuyor. Ne yazık ki bu sabah gelen bir görüntüde vatandaşın uyarılara uymadığı görüldü.

Video Galeri
Şeyma Subaşı seksi dansı tepki çekince hesabını kapattı
Şeyma Subaşı seksi dansı tepki çekince hesabını kapattı
Video Galeri
Lerzan Mutlu'dan olay açıklama: Evli bir adamla...
Lerzan Mutlu'dan olay açıklama: Evli bir adamla...
Video Galeri
Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Kuril Adaları'nda 7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
Video Galeri
Bakan Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bakan Soylu açıkladı: Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Video Galeri
Aleyna Tilki'den kalça dansı
Aleyna Tilki'den kalça dansı
Video Galeri
Bir doktorun gözyaşları ''evde kalın'' diyerek ağladı
Bir doktorun gözyaşları ''evde kalın'' diyerek ağladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM