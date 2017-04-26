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  3. 26 Nisan 2017 15:50

İstanbulda minibüste patlama

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bir servis minibüsünde patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi

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