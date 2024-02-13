İstanbul'da miras için kardeş kardeşi vurdu!

İstanbul Kağıthane’de hayatını kaybeden babalarından kalan bir daire için tartışmaya başlayan kardeş birbirini vurdu. Yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı...

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