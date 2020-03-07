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  3. 07 Mart 2020 16:30

İstanbul'da mobil hijyen filosu sahaya indi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle, mobil hijyen filosu göreve başladı.

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