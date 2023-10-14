İstanbul'da mobilya fabrikasında yangın

İstanbul Silivri'de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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