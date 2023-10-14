Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da mobilya fabrikasında yangın İstanbul'da mobilya fabrikasında yangın 14 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 15:10 Güncelleme: 14 Ekim 2023 Cumartesi 15:10 İstanbul Silivri'de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652a853ac741cf69db100f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uslanmıyorlar! İkinci el otomobilde yeni fırsatçılık İçerisi müze gibi! 90 yıllık antika otobüsler burada hayat buluyor Tezgahlarda lüfer bolluğu: Fiyatı yarı yarıya düştü Şifa deposu mor patatesin hasadı başladı Cadde ortasında silahlı çatışma: 2 yaralı Turuncu ve gri listeden 2 terörist etkisiz hale getirildi Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, yüzlerce yaralı Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı