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  4. İstanbul'da motosiklet hırsızları bu modele ''dadandı''

İstanbul'da motosiklet hırsızları bu modele ''dadandı''

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İstanbul'da son 1.5 ayda çok sayıda aynı marka ve model motosiklet çalındığı ortaya çıktı...

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