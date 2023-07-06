Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da motosiklet hırsızları bu modele ''dadandı'' İstanbul'da motosiklet hırsızları bu modele ''dadandı'' 06 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 14:05 Güncelleme: 06 Temmuz 2023 Perşembe 14:05 İstanbul'da son 1.5 ayda çok sayıda aynı marka ve model motosiklet çalındığı ortaya çıktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a69ff135af9104d56bec13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İhbara giden 112 Acil Servis ekibini itfaiye kurtardı Evin bahçesini basan dev yılanlar kamerada Bir ilimiz kavruluyor! Sıcaktan asfalt eridi Süper Ay manzarası hayran bıraktı Depremden aylar sonra Hatay'dan korkunç görüntü Yayaya çarptı, arkasına bile bakmadı Bu sefer gelin eline silah alıp ateşledi Twitter'ın yeni rakibi Threads'a akın var! Milyonları geçti Yine kira zammı kavgası: Ev sahibi kiracısını vurdu!