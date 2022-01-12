Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 14:00 Sarıyer'de 3 mahalleden motosiklet çalan 3’ü küçük yaşta 4 hırsız, onlarca güvenlik kamera görüntüsü izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerinde kıskıvrak yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61deb4cefe2c2901324941b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Bölükbaşı Formula 2'de! Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!