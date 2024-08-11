Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 11:34 Güncelleme: 11 Ağustos 2024 Pazar 11:34 Sultangazi'de çift silindirli bisikletli iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 20 yaşındaki Zafer E. öldürüldü, 4 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b8777b64cc32d12d03db53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Dehşet anları kamerada Denizde 4 kez hortum çıktı Mehmetçik hainlere göz açtırmıyor: 12 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da korkutan manzara Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti Yürekleri ağza getiren yıkım kamerada İstanbul'da 13 katlı apartmanda yangın paniği: Alevler çatıyı, dumanlar gökyüzünü sardı