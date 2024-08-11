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  4. İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

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Sultangazi'de çift silindirli bisikletli iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 20 yaşındaki Zafer E. öldürüldü, 4 kişi de yaralandı.

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