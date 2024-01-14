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İstanbul'da motosikletli infaz kamerada

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İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan H.K. hayatını kaybetti.

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