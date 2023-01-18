Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da motosikletli, maskeli ve silahlı baskın: Yaralılar var! İstanbul'da motosikletli, maskeli ve silahlı baskın: Yaralılar var! 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 08:00 İstanbul Kağıthane’de motosikletli ve maskeli saldırganlar kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c77ce6f71e5f31ca78ad83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu vasiyetini açıkladı Yine TikTok yine tehlikeli bir akım... 20'den fazla çocuk hastanelik oldu Bahçeli beklenen açıklamayı yaptı; seçim tarihini verdi Ülkü Ocakları Başkanı’nın otomobili kundaklandı Genç kadın Erdoğan'a sevgisini böyle ilan etti Kadıköy Belediyesi'nden ''e-scooter''lı kaldırım işgaline son Sosyal medyayı sallayan ''zombi'' videosu Çin'de tüyler ürperten olay! Üzerine atlayıp yüzünü parçaladı Türkiye'ye yerleşen yabancıların garip sorunları: ''Atım kayıp, kargolar bağırıyor!''