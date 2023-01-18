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  4. İstanbul'da motosikletli, maskeli ve silahlı baskın: Yaralılar var!

İstanbul'da motosikletli, maskeli ve silahlı baskın: Yaralılar var!

İstanbul Kağıthane’de motosikletli ve maskeli saldırganlar kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi.

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