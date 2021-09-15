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İstanbul'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli iki şahıs, takip ettikleri emlakçıya dükkanının önünde kurşun yağdırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi olurken dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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