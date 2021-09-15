Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı İstanbul'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 12:50 İstanbul'un Esenyurt ilçesinde motosikletli iki şahıs, takip ettikleri emlakçıya dükkanının önünde kurşun yağdırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi olurken dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6141c2011c8ca474fe191b7f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı Koronavirüste tehlikenin yeni adı: Aşısız hamileler! Çanakkale Köprüsü'nün üstünde ilk çekim... Ay sonu tamamlanıyor! Haluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: ''Pişmanım!'' Sopayla ölümüne dayak kamerada İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi İstanbul'da kaçakçılık şebekesi çökertildi Türkiye'nin gizli cennetiydi, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı