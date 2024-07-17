Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü 17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 08:36 İstanbul Esenyurt’ta motosikletli ve yüzleri maskeli saldırganlar bir restorana silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında restoranın önünden geçen bir kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6697585d40e2c1358f04be53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at... Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Beşiktaş yeni 9 numarasını ilan etti İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu