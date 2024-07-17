İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü

İstanbul Esenyurt’ta motosikletli ve yüzleri maskeli saldırganlar bir restorana silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında restoranın önünden geçen bir kişi hayatını kaybetti.

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