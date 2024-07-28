Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 09:26 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 09:26 İstanbul Sarıyer'de motosikletli 2 kişi, dükkanın önünde arkadaşlarıyla oturan S.A.'yı silahla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a5e4a925faf113920f3883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 kez öldü sanıldı morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu Esenyurt yine karıştı: Sandalyeler, sopalar havada uçuştu İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü 3 araca çarpıp akaryakıt istasyonuna daldı İstanbul'da kediye korkunç işkence: 2'si de yakalandı Tacizciye meydan dayağı: Linç girişimini polis önledi Öğrencisinden öğrendi, 20 ton çöpü sanat eserine çevirdi Muğla'da orman yangını Akılalmaz hırsızlık kamerada: Çaldığı şeye inanamayacaksınız Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 25 hedef imha edildi