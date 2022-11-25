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İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı!

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İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında ''Muhteşem Cuma'' indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.

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