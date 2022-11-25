Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı! İstanbul'da ''Muhteşem Cuma'' çılgınlığı! 25 Kasım 2022 Cuma Saat: 12:20 Güncelleme: 25 Kasım 2022 Cuma 12:20 İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında ''Muhteşem Cuma'' indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638088f258ad8261695246f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'de ciğere zam yapan esnaf yandı! İstanbul'da gündüz geceye döndü! Kara bulutlar şehrin üzerini kapladı Efsane geri döndü: Behzat Ç. dizisinin fragmanı yayınlandı Katar'da Zeynep Bastık fırtınası Erdoğan: Ekonomi modelimizin müspet etkilerini görüyoruz Öğretmenler gününde bir öğretmene Türkiye'yi utandıracak hediye Komşudan Türkiye'ye ''Black Friday'' akını! Otellerde yer kalmadı ''Akşener’i gözaltına alın'' talimatı iddiası gündeme bomba gibi düştü İstanbul Valiliği'nden İstiklal Caddesi'nde yeni tedbirler