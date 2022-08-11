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  4. İstanbul'da müteahhit vurgunu! Aynı evi 5 kişiye satmış

İstanbul'da müteahhit vurgunu! Aynı evi 5 kişiye satmış

İstanbul Avcılar’da faaliyet gösteren bir müteahhit iddiaya göre bir evi 5 kişiye sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağdurlar avukat aracıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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