Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da müteahhit vurgunu! Aynı evi 5 kişiye satmış İstanbul'da müteahhit vurgunu! Aynı evi 5 kişiye satmış 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 14:35 İstanbul Avcılar’da faaliyet gösteren bir müteahhit iddiaya göre bir evi 5 kişiye sattı. Ayrı miktarlarda para veren mağdurlar avukat aracıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f4e97bdc97704ac770cc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı Dalgalara kapılıp, boğulan minik İlayda'nın son anları kamerada Tarihi eve iş makinesiyle yıkımına İBB'den suç duyurusu Kuraklık başlayınca.... Bu yemyeşil tarım alanı aslında Van Gölü! Eren Bülbül'ün saldırıdan saatler önce çekilen fotoğrafı yürek burktu 3 yıldır araştırılıyordu: İklim değişikliğiyle böcekler hastalık taşıyarak Türkiye'ye geliyor Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada İstanbul'un ''büyüleyen sırrı'' gün ışığına çıktı! İnanılmaz!