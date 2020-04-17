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  3. 17 Nisan 2020 08:55

İstanbul'da müzisyenler komşularına terasta dansözlü konser verdi

Koronavirüs salgını kapsamında evlerinden çıkamayan komşuları için terasta iki müzisyen konser verdi. İki müzisyene dansçı arkadaşları kıvrak figürleriyle eşlik etti.

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