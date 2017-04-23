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  3. 23 Nisan 2017 14:50

İstanbulda nefes kesen fidyeci operasyonu

İstanbul’da arkadaşları tarafından fidye için kaçırılan Suriyeli bir genç, polisin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon saniye saniye kameralara yansıdı.

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