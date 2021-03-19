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  4. İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı

İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı

İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında ''Fino Gürkan'' lakaplı çete lideri G.G.'nin bulunduğu 12 kişi yakalandı.

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