Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı 19 Mart 2021 Cuma Saat: 13:35 İstanbul'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında ''Fino Gürkan'' lakaplı çete lideri G.G.'nin bulunduğu 12 kişi yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60547e82cef7b826d0193113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında! Edirne'de fabrikada amonyak patlaması! Soylu'nun ''Canı çıkacısa'' dediği derneğin başkanı gözaltında Türkiye'de de uygulanacak olan BioNTech aşısının etki oranı açıklandı NASA'nın SLS roketi testi geçti Yunan zulmü bitmiyor! İzmir açıklarında insanlık dışı olay! İstanbul'da bir kadının yaşadığı kabus kamerada Silahlı soyguncu neye uğradığını şaşırdı!