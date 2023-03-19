Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var 19 Mart 2023 Pazar Saat: 23:10 İstanbul Yenikapı'da Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Organizasyona HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı. Etkinlik sonunda polis ekipleriyle bir grup arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği, 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64176c2d6451635be6618dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var! Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi Depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı: Duvarlar böyle çatladı Depremin oluşturduğu göl alarma geçirdi: 5 köy tahliye edildi Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası