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İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var

İstanbul Yenikapı'da Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Organizasyona HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı. Etkinlik sonunda polis ekipleriyle bir grup arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği, 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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