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İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü

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Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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