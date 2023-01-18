Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü'nün tavanı çöktü 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 13:05 Güncelleme: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:05 Sultangazi Hükümet Konağı içinde bulunan Sultangazi Nüfus Müdürlüğü'nün tavanında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c7c46ecbc91d4319393d07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Staj ve çıraklık mağdurları EYT'li sayılacak mı ? SGK uzmanı açıkladı Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi Yaz turizminin cenneti Antalya karlar altında! Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti Ece Üner'den sosyal medyaya damga vuran ''Baykar'' yorumu Canlı yayında kıyamet koptu: ''Terbiyesizsin!'', ''Sensin terbiyesiz!'' Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın oğluna para yağdırdı İstanbul'daki tarihi pasajda intihar girişimi! Lodos ortalığı birbirine kattı! Kopan çatı metro hattına düştü