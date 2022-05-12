Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü 12 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 13:15 İstanbul Kağıthane’de aracından inerken deste halindeki 10 bin dolar düşüren vatandaşın düşürdüğü parayı polise teslim eden bir kişi sayesinde para sahibine teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627cde45d64b5f507a3b88e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vatandaştan hüzünlendiren ve güldüren Hıdırellez dilekleri Kumar kavgasında silahlar konuştu, kurşunla dans ettirdiler Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi 74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti Rus askerlerinin sivilleri vurduğu anlar kamerada Sürücüsü fenalaşan aracı böyle durdurdular Taksiciler caddeyi boks ringine çevirdi! O anlar kamerada Defineciler talan etti! 31 yıl önce keşfedilmişti, sahipsiz kaldı Mayıs ayında 5 metrelik karla mücadelem