  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü

İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü

İstanbul Kağıthane’de aracından inerken deste halindeki 10 bin dolar düşüren vatandaşın düşürdüğü parayı polise teslim eden bir kişi sayesinde para sahibine teslim edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Vatandaştan hüzünlendiren ve güldüren Hıdırellez dilekleri
Kumar kavgasında silahlar konuştu, kurşunla dans ettirdiler
Yine Esenyurt, yine olay! Bu sefer liseliler ortalığı savaş alanına çevirdi
74 yıldır elektriği ücretsiz kullanan köyün enerjisi kesildi! Köy sakinleri isyan etti
Rus askerlerinin sivilleri vurduğu anlar kamerada
Sürücüsü fenalaşan aracı böyle durdurdular
Taksiciler caddeyi boks ringine çevirdi! O anlar kamerada
Defineciler talan etti! 31 yıl önce keşfedilmişti, sahipsiz kaldı
Mayıs ayında 5 metrelik karla mücadelem