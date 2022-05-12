İstanbul'da ''Oh be! İnsanlık ölmemiş'' dedirten görüntü

İstanbul Kağıthane’de aracından inerken deste halindeki 10 bin dolar düşüren vatandaşın düşürdüğü parayı polise teslim eden bir kişi sayesinde para sahibine teslim edildi.

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