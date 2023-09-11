Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da okul trafiği erken başladı İstanbul'da okul trafiği erken başladı 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 08:50 Güncelleme: 11 Eylül 2023 Pazartesi 08:50 İstanbul'da yeni eğitim yılının ilk gününde, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Okullar tatildeyken yüzde 30 olan trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 58 oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64feaa9d6ac0c5370b35e783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi! İstanbul'da orman yangını ''Adamsan bıçakla'' dedi, tartışma hastanede bitti Çanakkale’de orman yangını Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu Felçli hastaya şiddet kamerada! İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı