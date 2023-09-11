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İstanbul'da okul trafiği erken başladı

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İstanbul'da yeni eğitim yılının ilk gününde, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Okullar tatildeyken yüzde 30 olan trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 58 oldu.

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