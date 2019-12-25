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  3. 25 Aralık 2019 13:10

İstanbul'da okulda dehşete düşüren olay! Kaza mı, şiddet mi yoksa...

Tarabya’da bir ortaokulun 8. sınıfında öğrenim gören 12 yaşındaki kız öğrenci, öğle arasında sınıfta arkadaşlarıyla oynadığı esnada 3. katın penceresinden aşağıya düştü.

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