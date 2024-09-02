Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 08:05 Güncelleme: 02 Eylül 2024 Pazartesi 08:05 İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla trafikte yoğunluk oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d547a03aa1132cc6011803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile buluştu: İşte masadaki konu 16 yaşındaki çocuk, Suriyeli genci bıçaklayarak öldürdü İstanbul'da sokak hayvanı katliamı: 25 kedi ve köpek öldürüldü İskele ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı Bu balın kilosu 300 bin liraya satıldı