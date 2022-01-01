İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar

GüncelTaliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrası ülkeyi terk eden Afgan mülteciler Türkiye'ye akın ederken İstanbul'da bir kamyonetin onlarca Afgan'ı sokağa bıraktığı görüntüler olay oldu.

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