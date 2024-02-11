Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı 11 Şubat 2024 Pazar Saat: 14:20 Güncelleme: 11 Şubat 2024 Pazar 14:20 İstanbul Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. 3 kişi gözaltına alınırken, arbede sırasında 1 polis yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c8ad8f6961cd4796049d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de korkutan deprem Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak'' Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı Araç muayenesinde emsal karar! TÜVTÜRK o paraları iade edecek İstanbul trafiğinde can pazarı! Yol savaş alanına döndü Köprüye bebek katilinin posterini açanlar yakalandı