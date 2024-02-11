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  4. İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı

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İstanbul Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. 3 kişi gözaltına alınırken, arbede sırasında 1 polis yaralandı.

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