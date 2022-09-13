Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!'' İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!'' 13 Eylül 2022 Salı Saat: 18:00 İstanbul Esenyurt’ta bir kadına mesaj atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63209b02c1141c672d635493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Devlet hastanesinde ameliyattaki doktorun bu videosu olay oldu İBB meclisinde Vahdettin tartışmasında kıyamet koptu Burası İstanbul! DEAŞ'lı ''üst düzey'' terörist aramızda böyle dolaşmış Azerbaycan askerinden Ermeni sabotajcıya pansuman Hırsızlara kızdı, bu pankartı astı Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar üçgeninde ihanet iddiası Hastane randevularına kota getirildi! İş makineleri Kapadokya'ya girdi! Görüntüler korkunç! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu