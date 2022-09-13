  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!''

İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!''

İstanbul Esenyurt’ta bir kadına mesaj atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Devlet hastanesinde ameliyattaki doktorun bu videosu olay oldu
İBB meclisinde Vahdettin tartışmasında kıyamet koptu
Burası İstanbul! DEAŞ'lı ''üst düzey'' terörist aramızda böyle dolaşmış
Azerbaycan askerinden Ermeni sabotajcıya pansuman
Hırsızlara kızdı, bu pankartı astı
Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar üçgeninde ihanet iddiası
Hastane randevularına kota getirildi!
İş makineleri Kapadokya'ya girdi! Görüntüler korkunç!
Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu