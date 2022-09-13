İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!''

İstanbul Esenyurt’ta bir kadına mesaj atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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