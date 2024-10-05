Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı 05 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 17:25 İstanbul'da dün aynı kadın katili S.Ç. tarafından öldürülen İkbal U. ve Ayşenur H. son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal ve A.H.'un yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67014c70b0b20707da02b7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında kadın cinayeti: Eşi olacak cani öldürüp, intihar etti Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla'dan kötü haber Foça yanıyor: Çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı Bosna Hersek kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 18'e ulaştı Bir sevgili vahşeti daha: 2 ölü var Yine Esenyurt, yine olay: Birbirlerine televizyonlarla saldırdılar Türkiye'nin ''kalp köyü'' görenleri şaşırtıyor: Uzaydan bile gözüküyor Burası çölde bir vaha değil, Konya'da dev bir obruk Hititler'den kalan bu gizemli mağara hastalara umut oldu: Yarı yarıya iyileşiyorlar