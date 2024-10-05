İstanbul'da öldürülen İkbal ve Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da dün aynı kadın katili S.Ç. tarafından öldürülen İkbal U. ve Ayşenur H. son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sırasında İkbal ve A.H.'un yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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