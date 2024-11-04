Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da öldürülen Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da öldürülen Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 15:55 İstanbul Şişli'de cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle birlikte yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6728c458e0869ae05f07b963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı Kabe kapısının örtüsü Edirne'de sergileniyor ''Pişirmeye hazır, kılçıksız'' diye satılan bu balığa dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze vurgusu Seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı Belediye başkanına silahlı saldırı Fenerbahçe tribün liderlerinden C.G. gözaltına alındı 'Hekim adayları için kadavra ithal ediliyor' İstanbulda 30 milyon liralık kaçakçılık operasyonu- Yüzlerce tekerlek ve jant ele geçirildi