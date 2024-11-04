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  4. İstanbul'da öldürülen Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da öldürülen Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin'in katiliyle birlikte yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı.

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