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İstanbul'da ölen 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran iddia

İstanbul Beylikdüzü'nde "düşerek öldü" denilen 2 yaşındaki minik kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran cinsel istismar iddiası.

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