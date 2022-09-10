Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ölen 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran iddia İstanbul'da ölen 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran iddia 10 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 13:00 İstanbul Beylikdüzü'nde "düşerek öldü" denilen 2 yaşındaki minik kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran cinsel istismar iddiası. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631c603a40a8a75764316d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elektrikli scooterlar için ''ölümcül'' uyarı Tohumunu yurt dışından getirmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor İstanbul'da dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var Bakan Soylu ''sınır dışı edildi'' demişti, İstanbul'da öldürüldü AK Parti Gençlik Kolları'ndan skandal yalan! İzmir'de Tarkan çılgınlığı! İzmir Marşı yarım kalınca bakın ne yaptı İzmir'de 100.yıl kutlamaları... Helikopterler zeybek oynadı İstanbul'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda yaralı var! İstanbul'da kadın kasiyere kadından tokatlı saldırı kamerada