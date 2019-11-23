İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının ölmeden önceki son görüntüsü
23 Kasım 2019 13:00
İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanının ölmeden önceki son görüntüsü
Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı’nın ulaştığı görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alış verişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.