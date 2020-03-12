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  3. 12 Mart 2020 13:05

İstanbul'da ölü bulunmuştu! İngiliz subayın düşme anı kamerada

İstanbul Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.

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