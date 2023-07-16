Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 14:40 Güncelleme: 16 Temmuz 2023 Pazar 14:40 İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'ne çıkarak yüksekten denize atlayan gençler faciaya davet çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b3d726896e21255254f793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Ankara'da dehşete düşüren görüntüler Acı haber İstanbul'dan geldi: 1 polis şehit oldu İstanbul'da üç farklı noktada yangın çıktı