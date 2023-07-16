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  4. İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar

İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar

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İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Metro Köprüsü'ne çıkarak yüksekten denize atlayan gençler faciaya davet çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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