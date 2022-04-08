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  4. İstanbul'da önce kapkaççı ardından da mağdur dehşeti! 2 kadın ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da önce kapkaççı ardından da mağdur dehşeti! 2 kadın ortalığı birbirine kattı

Beyoğlu'nda marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu iki kadının cep telefonlarını kapkaççıya kaptırdı. Kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar markete geri dönüp ortalığı birbirine kattı.

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