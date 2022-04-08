Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da önce kapkaççı ardından da mağdur dehşeti! 2 kadın ortalığı birbirine kattı İstanbul'da önce kapkaççı ardından da mağdur dehşeti! 2 kadın ortalığı birbirine kattı 08 Nisan 2022 Cuma Saat: 12:55 Beyoğlu'nda marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu iki kadının cep telefonlarını kapkaççıya kaptırdı. Kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar markete geri dönüp ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6250069f5d744a22b92d7953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam 98 kere korona testi, 7 doz da aşı yaptırdı! ''Böylesini ilk kez gördüm'' İstanbul'da ''sarı'' zam kuyruğu... Kuyruğun sonu gözükmedi Kılıçdaroğlu Et Süt Kurumu'na da alınmadı Husumetlisini başından vurdu! Dehşet anları kamerada Kripto paralarda yeni dolandırıcılık yöntemi Görüntüler Türkiye'den! Dev bozayı şehir merkezine indi ''Kriminal'' hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Kabus İstanbul'a geri döndü... İstanbul açıklarında korkutan görüntü Havalimanında kabus! Dev jet parçalanarak ikiye bölündü