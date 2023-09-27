Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da onlarca TOGG böyle görüntülendi İstanbul'da onlarca TOGG böyle görüntülendi 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 14:45 Üretim bandından inen yeni Togg’lar Zeytinburnu’ndaki deneyim merkezine getirildi. Yeni sahiplerini bekleyen T10X model Togg’ların 6 farklı rengiyle teslimat alanında olduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651415dcc0e07525d56dc357" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon'da akıl almaz kavga! Deniz manzaralı mezar için kavga çıktı İstanbul'da ambulans devrildi Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Kadınlar kavga etti, erkekler izledi Sosyal medyada canlı yayında taciz! Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı Lüks restoranda garson terörü kamerada Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama