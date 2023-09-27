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  4. İstanbul'da onlarca TOGG böyle görüntülendi

İstanbul'da onlarca TOGG böyle görüntülendi

Üretim bandından inen yeni Togg’lar Zeytinburnu’ndaki deneyim merkezine getirildi. Yeni sahiplerini bekleyen T10X model Togg’ların 6 farklı rengiyle teslimat alanında olduğu görüldü.

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