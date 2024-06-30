Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 21:16 İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde düzenlenen 22. Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Polisin 15 eylemciyi gözaltına aldığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6681a1002d04b72ec3003a47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Celil Nalçakan'ı da öldürdüler Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu