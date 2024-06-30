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  4. İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Kadıköy Bağdat Caddesi’nde düzenlenen 22. Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti. Polisin 15 eylemciyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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