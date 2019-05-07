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  3. 07 Mayıs 2019 11:38

İstanbul'da operasyon ! Kalpazanlar böyle yakalandı

İstanbul Bağcılar’da düzenlenen operasyonda, 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira ile 2 milyon sahte ABD doları ele geçirildi.

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