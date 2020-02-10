  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Şubat 2020 12:10

İstanbul'da organ nakli yapan çete çökertildi

İstanbul'da yurtdışından getirilen hastalara yasa dışı böbrek nakli yapan bir çete çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Video Galeri
Zabıtaya kızan vatandaş, tüm simitleri satın aldı!
Zabıtaya kızan vatandaş, tüm simitleri satın aldı!
Video Galeri
Esad ve Rusya yine sivilleri katletti
Esad ve Rusya yine sivilleri katletti
Video Galeri
Yüzde 90'ı tamam! Taksim Camisi böyle görüntülendi
Yüzde 90'ı tamam! Taksim Camisi böyle görüntülendi
Video Galeri
Van Gölü kıyısına terk edilen düzensiz göçmenler donma tehlikesi geçirdi
Van Gölü kıyısına terk edilen düzensiz göçmenler donma tehlikesi geçirdi
Video Galeri
Afrin’de 8 sivil daha katledildi!
Afrin’de 8 sivil daha katledildi!
Video Galeri
Esenyurt'ta kadını vurdu; bir süre başında bekleyip kaçtı
Esenyurt'ta kadını vurdu; bir süre başında bekleyip kaçtı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM