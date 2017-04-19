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  3. 19 Nisan 2017 08:50

İstanbul'da organize soygun!.. O anlar kamerada!

Feriköy'de bir şarküteri dükkanına gelen maskeli, silahlı iki kişi vitrindeki sigaraları ve kasadaki paraları gasp etti.

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