Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı 04 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 15:35 Güncelleme: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:35 İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler evlere yaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f5cf0a9d8b9c76f52f03d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama Yol kenarında kadını kemerle dövdü! Kuşadası'nda korkutan deprem Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi Hastanenin acil servisi suyla doldu