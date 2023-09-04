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  4. İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı

İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı

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İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler evlere yaklaştı.

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