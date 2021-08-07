Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da orman yangını! İstanbul'da orman yangını! 07 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 14:15 İstanbul Çatalca'daki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Ferhatpaşa Mahallesi’nde ağaçlık alanda çıkan yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610e6b4f0dac33085d012383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı Aydın'daki yemyeşil ormanlardan geriye bu kaldı İstanbul'da korkunç cinayet kamerada Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu Tanju Özcan: ''Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım'' Canlı yayın karışınca canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Ankara'da akaryakıt istasyonununda patlama Aydın'da metrelerce yükselen alevler geceyi aydınlattı Üç Bakan son durumu açıokladı: ''Bir ilçemiz hariç...''