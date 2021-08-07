İstanbul'da orman yangını!

İstanbul Çatalca'daki bir ormanlık alanda yangın çıktı. Ferhatpaşa Mahallesi’nde ağaçlık alanda çıkan yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

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