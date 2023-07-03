Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da orman yangını İstanbul'da orman yangını 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 17:30 Güncelleme: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:30 İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a2db7f9bdb53270048b983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan'ın Ankara'ya yürüyüşü başladı Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı Türkiye'nin doğal akvaryumu Gökpınar Gölü'ne ziyaretçi akını