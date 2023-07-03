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İstanbul'da orman yangını

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İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü.

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