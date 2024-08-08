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İstanbul'da orman yangını

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İstanbul Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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