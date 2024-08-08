Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da orman yangını İstanbul'da orman yangını 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 18:56 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 18:56 İstanbul Sultangazi'de Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b4eabec52f44e9850c8e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı İstanbul Teksas'a döndü: Yol kavgasında mermiler havada uçuştu Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Esenyurt’ta hırsızlara tekme tokat meydan dayağı Ankara'da 980 gram doğan minik bebeğe literatüre giren müdahale Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu