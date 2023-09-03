Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! 03 Eylül 2023 Pazar Saat: 17:00 İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f491779325891b011677a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi Hastanenin acil servisi suyla doldu Denizde çıkan hortum saniye saniye kamerada 25 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar Rus turist sokak ortasında soyundu, polislere zor anlar yaşattı Mide bulandıran görüntüler! Bunları vatandaşa yedireceklerdi Bir şehir sular altında! Sağanak hayatı felç etti